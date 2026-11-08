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Instagram, Castro: "Grande vittoria. Andiamo sempre insieme"

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di Fabio D'Ascanio
Castro
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Santiago Castro, subentrato al 77' al posto di Donyell Malen nel match vinto contro il Sassuolo per 3-0, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio per manifestare tutto il suo entusiasmo per l'ottimo momento che la Roma sta vivendo. "Grande vittoria per finire questa serie di partite. Andiamo sempre insieme!" ha scritto l'attaccante che durante la sosta per le nazionali volerà in Argentina per rispondere alla convocazione di Scaloni.
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