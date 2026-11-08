Instagram, Castro: "Grande vittoria. Andiamo sempre insieme"Social Network
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Serie A, Fiorentina 2-2 Juventus: i bianconeri di Spalletti rispondono per due volte al vantaggio Viola
La Juventus guidata da Luciano Spalletti non riesce a dare continuità ai propri risultati. I bianconeri, dopo il successo di settimana scorsa contro il Napoli per 2-0, non vanno oltre il 2-2 in casa d...
Instagram, Ndicka: "Davvero felice della prima parte di stagione. Abbiamo dimostrato cosa siamo capaci di fare"
Evan Ndicka, schierato titolare da Gian Piero Gasperini nel successo contro il Sassuolo e autore di un'ottima prestazione, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha voluto fare un bilanc...
FOTO - Dybala e lo scatto al murale che lo ritrae come supereroe: "Far sorridere un bambino per le strade è una delle cose più belle"
Paulo Dybala versione supereroe. Diverse settimane fa, un nuovo murale dell'artista Drugi, ha visto protagonista il numero 21 romanista nei panni di un supereroe mentre viene tenuto in mano da un bamb...