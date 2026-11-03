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Argentina: Scaloni convoca Soulé, Balerdi e Castro

Nazionali
di Paolo Rosi
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Tris di convocazioni dall'Argentina per la Roma. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha diramato l'elenco ufficiale dei convocati in vista delle prossime gare amichevoli contro Uruguay e Costa Rica.
Nella lista diffusa dalla Federazione argentina figurano infatti tre tesserati giallorossi: Leonardo Balerdi, Matías Soulé e Santiago Castro, tutti regolarmente inseriti tra i convocati per la prossima sosta delle nazionali.
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