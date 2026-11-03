Argentina: Scaloni convoca Soulé, Balerdi e Castro

Argentina: Scaloni convoca Soulé, Balerdi e CastroNazionali
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Roma Primavera, Arena dopo il pareggio contro lo United: "Punto meritato,siamo un gruppo unito, non molliamo mai"
Un punto di platino e una grande prova di maturità per la Primavera della Roma nel quarto Matchday di UEFA Youth League. Sul campo del Manchester United, i ragazzi di Mattia Scala vanno sotto nel punt...
Instagram, Ferdinand ricorda lo storico 7-1 alla Roma: "Che notte"(FOTO)
A poche ore dalla sfida di Champions League di questa sera tra i giallorossi in casa dei Red Devils, Rio Ferdinand ha rispolverato sui social i ricordi della vittoria travolgente del Manchester United...
Roma Primavera, Scala post Manchester United: «Un 1-1 che fa la storia, ma negli spogliatoi c'era persino rammarico»
Un punto che fa la storia, ma che lascia persino un pizzico di amaro in bocca per ciò che si è visto in campo. La Roma Primavera torna dalla trasferta europea al Leigh Sports Village con un 1-1 contro...