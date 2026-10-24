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Instagram, tutta la grinta di Balerdi: "Fino all'ultimo respiro"

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di Francesca Altobelli
balerdi napoli
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Il protagonista assoluto della sfida con non una ma ben due reti fondamentali e decisive è Leonardo Balerdi che ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutto l'ambiente giallorosso.
Pochissime parole sul suo post ma dal significato chiarissimo: "Fino all'ultimo respiro".
Sintesi perfetta per raccontare la battaglia del Maradona: un 3-3 spettacolare frutto dell'incredibile rimonta giallorossa. Una notte dominata dalla colonia argentina, con Balerdi protagonista assoluto insieme a Soulé, a segno per il primo gol della gara.

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