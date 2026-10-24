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Instagram, siparietto social tra Castro e Balerdi: "Vamos hermano, grazie per l'assist"

Social Network
di Francesca Altobelli
social castro balerdi
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La scoppiettante sfida del Maradona, chiusa sul 3-3, lascia spazio anche a un simpatico siparietto social tra compagni di squadra.
I protagonisti sono Santiago Castro e Leonardo Balerdi, legati da una forte intesa dentro e fuori dal rettangolo verde. In occasione della rete di Balerdi, la firma decisiva è arrivata da un assist a dir poco originale di Castro, propiziato... con il naso.
Un dettaglio che non è sfuggito ai diretti interessati: sotto l'ultimo post di Castro, infatti, Balerdi lo ha ringraziato così:
"Vamos hermano, gracias por la asistencia" accompagnato dall'inequivocabile emoji del naso.
Tra giocate d'alta scuola, gol rocamboleschi e assist a dir poco inusuali, la Roma si gode la verve dei suoi argentini. Segno che il campo sa regalare emozioni uniche, ma che fuori dal rettangolo verde la complicità (e l'ironia) nello spogliatoio non mancano mai.

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