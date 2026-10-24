Instagram, siparietto social tra Castro e Balerdi: "Vamos hermano, grazie per l'assist"

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Non poteva mancare la reazione social di Santiago Castro, che ha voluto celebrare la prestazione collettiva uscita dal match del Maradona. Un pensiero carico di entusiasmo condiviso subito dopo il tr...
L'avvio della ripresa potrebbe rappresentare un tabù per la Roma. Il pareggio per 3-3 contro il Napoli ha evidenziato ancora una volta le difficoltà della formazione giallorossa nei primi minuti del s...
Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma. Nel post partita, il calciatore giallorosso ha fatto il punto sulla gara, tra gli aspetti positivi della pr...
Loading