Napoli-Roma, MOLINA: "Un punto importante su questo campo. Mi trovo bene anche sulla fascia sinistra"

Nahuel Molina è intervenuto ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa per commentare la prestazione dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni. Al termine di Napoli-Roma , conclusa sul 3-3,è intervenuto ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa per commentare la prestazione dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni.

Dazn

Anche nelle difficoltà voi c’eravate e avevate voglia di non perderla, è così?

"Certo, avevamo voglia di portare 3 punti a casa. Loro hanno fatto una grande partita quindi penso che un punto è buono per noi, per essere lì sopra."

Sei un giocatore molto esperto, che ha vinto tanto. Ci provi a dare la dimensione della Roma di oggi?

"Io ci credo tanto in questa Roma, ti posso dire che bisogna lavorare e pensare a vincere ogni partita. Abbiamo un grandissimo gruppo anche a livello umano, se tutti lavoriamo per la stessa strada penso che possiamo fare qualcosa di bello."

Quanto è bello questo nucleo argentino?

"È bellissimo, trovare tanti argentini in un gruppo è difficile, siamo in 5, anche Hermoso è sempre con noi. Per noi è bellissimo e vogliamo vincere, non conta se siamo in panchina o titolari, siamo a disposizione del mister."

Conferenza stampa

Giochi su entrambe le fasce. Dove ti trovi meglio?

“Gioco dove mi dice il mister. Quando sono arrivato mi ha chiesto se potevo giocare anche a sinistra. In carriera ho giocato più a destra ma mi trovo bene anche a sinistra. Se posso aiutare la squadra sono contento, sono arrivato per aiutare la squadra in tutti i modi."

Più gioia per averla pareggia o dispiacere?

“Alla fine penso che il pareggio vada bene. Anche loro hanno fatto una grande partita. Volevamo vincerla e portare i 3 punti a casa, ma è un punto importante in questo campo se vogliamo stare in alto."

Quanto è difficile entrare in campo in una partita così complessa?

"Alla fine ci alleniamo tutti i giorni per questo, dobbiamo essere concentrati appena arrivati allo stadio. Non sai mai cosa può succedere. Oggi sono entrato nel secondo tempo ed è andato bene, possiamo portare un punto a casa."