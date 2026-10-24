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Napoli-Roma, MOLINA: "Un punto importante su questo campo. Mi trovo bene anche sulla fascia sinistra"

Interviste Partita
di Paolo Rosi
molina napoli
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Al termine di Napoli-Roma, conclusa sul 3-3, Nahuel Molina è intervenuto ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa per commentare la prestazione dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni.
Dazn
Anche nelle difficoltà voi c’eravate e avevate voglia di non perderla, è così?
"Certo, avevamo voglia di portare 3 punti a casa. Loro hanno fatto una grande partita quindi penso che un punto è buono per noi, per essere lì sopra."
Sei un giocatore molto esperto, che ha vinto tanto. Ci provi a dare la dimensione della Roma di oggi?
"Io ci credo tanto in questa Roma, ti posso dire che bisogna lavorare e pensare a vincere ogni partita. Abbiamo un grandissimo gruppo anche a livello umano, se tutti lavoriamo per la stessa strada penso che possiamo fare qualcosa di bello."
Quanto è bello questo nucleo argentino?
"È bellissimo, trovare tanti argentini in un gruppo è difficile, siamo in 5, anche Hermoso è sempre con noi. Per noi è bellissimo e vogliamo vincere, non conta se siamo in panchina o titolari, siamo a disposizione del mister."
Conferenza stampa
Giochi su entrambe le fasce. Dove ti trovi meglio?
“Gioco dove mi dice il mister. Quando sono arrivato mi ha chiesto se potevo giocare anche a sinistra. In carriera ho giocato più a destra ma mi trovo bene anche a sinistra. Se posso aiutare la squadra sono contento, sono arrivato per aiutare la squadra in tutti i modi."
Più gioia per averla pareggia o dispiacere?
“Alla fine penso che il pareggio vada bene. Anche loro hanno fatto una grande partita. Volevamo vincerla e portare i 3 punti a casa, ma è un punto importante in questo campo se vogliamo stare in alto."
Quanto è difficile entrare in campo in una partita così complessa?
"Alla fine ci alleniamo tutti i giorni per questo, dobbiamo essere concentrati appena arrivati allo stadio. Non sai mai cosa può succedere. Oggi sono entrato nel secondo tempo ed è andato bene, possiamo portare un punto a casa."
Quale tra Como, Napoli e Inter vi ha messo più in difficoltà?
“Non lo so, in tutte e tre le partite potevamo fare meglio e più punti, però non abbiamo perso. Non so dirti quale. Dobbiamo continuare così e migliorare in ogni partita per stare in alto."

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