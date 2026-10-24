Napoli-Roma, BALERDI: "Il mister ci dà libertà di arrivare in attacco. Mi trovo benissimo, come se stessi qui da 2-3 anni"

Leonardo Balerdi è stato tra i protagonisti di è stato tra i protagonisti di Napoli-Roma , terminata 3-3, grazie alla doppietta che ha permesso ai giallorossi di agguantare il pareggio prima sul 2-2 e poi sul 3-3. Al termine della sfida, il calciatore è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione e il risultato finale.

Ti aspettavi di essere protagonista?

"No, è la prima volta che faccio doppietta. Adesso sto arrivando più sul fondo dopo aver visto Hermoso e Mancio, si può fare questo con il mister. Oggi volevamo vincere ma almeno portiamo un punto a casa."

Quindi ti sta insegnando Gasperini a fare questi inserimenti?

"Certo, mi da questa libertà. Cerco di fare quello che mi chiede."

La sensazione è che tu sia qui da molto, si può sognare secondo te?

"Io mi trovo benissimo, l’ho detto dal primo giorno. Mi hanno accolto benissimo. Sento che sono qua da 2-3 anni grazie a loro. Questo mi dà la forza per giocare come sto giocando."