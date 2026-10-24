News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Napoli-Roma, BALERDI: "Il mister ci dà libertà di arrivare in attacco. Mi trovo benissimo, come se stessi qui da 2-3 anni"

Interviste Partita
di Paolo Rosi
balerdi
Aggiungi come fonte preferita su Google
Leonardo Balerdi è stato tra i protagonisti di Napoli-Roma, terminata 3-3, grazie alla doppietta che ha permesso ai giallorossi di agguantare il pareggio prima sul 2-2 e poi sul 3-3. Al termine della sfida, il calciatore è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione e il risultato finale.
Ti aspettavi di essere protagonista?
"No, è la prima volta che faccio doppietta. Adesso sto arrivando più sul fondo dopo aver visto Hermoso e Mancio, si può fare questo con il mister. Oggi volevamo vincere ma almeno portiamo un punto a casa."
Quindi ti sta insegnando Gasperini a fare questi inserimenti?
"Certo, mi da questa libertà. Cerco di fare quello che mi chiede."
La sensazione è che tu sia qui da molto, si può sognare secondo te?
"Io mi trovo benissimo, l’ho detto dal primo giorno. Mi hanno accolto benissimo. Sento che sono qua da 2-3 anni grazie a loro. Questo mi dà la forza per giocare come sto giocando."

Leggi anche

Opta, Balerdi come Di Bartolomei: è il secondo difensore della Roma a segnare una doppietta al NapoliOpta, Balerdi come Di Bartolomei: è il secondo difensore della Roma a segnare una doppietta al Napoli
NAPOLI-ROMA: le pagelle. BALERDI 7.5 "Uomo della provvidenza" - WESLEY 5.5 "Saudade"NAPOLI-ROMA: le pagelle. BALERDI 7.5 "Uomo della provvidenza" - WESLEY 5.5 "Saudade"
Napoli-Romabalerdi

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

fabio pisacane 1

Roma-Cagliari, i convocati di Pisacane: out Winks, prima chiamata per Trepy

Il Cagliari si avvicina alla sfida dello stadio Olimpico contro la Roma, in programma domani alle ore 20:45. Per il match nella Capitale, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha diramato la lista dei co...

lulli rinnovo

Instagram, Lulli festeggia il rinnovo con la Roma: "Felice ed emozionato. Indossare questa maglia è un orgoglio" (FOTO)

Giornata di firme e di festeggiamenti in casa giallorossa. Dopo l'annuncio ufficiale diramato dal club, Emanuele Lulli ha voluto condividere tutta la propria gioia attraverso un post pubblicato sul pr...

IMG_7585

VIDEO - Balerdi e l'incontro fortunato con 'steart' prima del Napoli: consegnati due quadri a tema Simpson

Leonardo Balerdi è stato senza dubbio il protagonista assoluto nel pareggio per 3-3 contro il Napoli. L'argentino, subentrato nella ripresa a Hermoso, ha trovato i suoi primi gol in giallorosso, sigla...

NOTIZIE POPOLARI
Wesley

Wesley, l'accusa della moglie: "Mi ha tradita più volte. Tutto quello che faceva lo filmava"

gasperini conferenza como 1

GASPERINI: "Dybala può essere recuperato e andare in panchina. Allegri? Una constatazione infelice. Koné non ci sarà prima della sosta, Svilar può rientrare con il Manchester"

gasp allegri

I numeri flop che Allegri non ricorda

IMG_0751

Lazio, Gattuso sulle condizioni del manto erboso dell'Olimpico: "Era irregolare. Né noi né la Roma abbiamo la possibilità di provarlo"

Dovbyk-Bologna-Lazio-per-calcio-1024x683

Bologna, rebus Dovbyk: addio già a gennaio? Palladino: «Serve dì più»

allegri

Giudice Sportivo: due giornate di squalifica ad Allegri. Atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente giallorosso

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

La Roma in partenza per Napoli 23.10.2026

La Roma in partenza per Napoli 23.10.2026

Loading