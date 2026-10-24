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Opta, Balerdi come Di Bartolomei: è il secondo difensore della Roma a segnare una doppietta al Napoli

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di Matteo Esposito
balerdi napoli
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Serata speciale per Leonardo Balerdi. Con la doppietta realizzata contro il Napoli, il difensore argentino è entrato nella storia della Roma.
Come sottolineato da Opta, Balerdi è infatti soltanto il secondo difensore giallorosso a realizzare una marcatura multipla in Serie A contro il Napoli. Prima di lui ci era riuscito Agostino Di Bartolomei, il 20 febbraio 1983, anche in quel caso con una doppietta.
Un dato che rende ancora più particolare la prestazione del centrale della Roma.
RomaNAPOLIDI BARTOLOMEIbalerdi

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