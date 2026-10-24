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Instagram, Castro dopo Napoli-Roma: "Grande dimostrazione di carattere". De Roon: "Grande spirito di squadra". Mancini: "Con cuore, voglia, grinta". Malen: "La Roma non molla mai"(FOTO)

Social Network
di Francesca Altobelli
Castro
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Non poteva mancare la reazione social di Santiago Castro, che ha voluto celebrare la prestazione collettiva uscita dal match del Maradona.
Un pensiero carico di entusiasmo condiviso subito dopo il triplice fischio:
"Una grande dimostrazione di carattere da parte di tutta la squadra, andiamo così sempre!! Daje Roma"
Passo dopo passo, l'attaccante albiceleste sta conquistando un ruolo centrale nelle rotazioni del tecnico. Dopo la prodezza balistica sfoderata contro il Genoa, nel match odierno è arrivato un altro marchio di fabbrica: un assist decisivo, quanto insolito, tramutato in rete da Balerdi.
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Anche Marten De Roon ha commentato il pareggio di stasera sul suo profilo social: "Grande spirito e reazione di squadra! Subito al lavoro per migliorare ancora!".
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Non manca il commento di Gianluca Mancini dopo un match così intenso: "Col cuore, con la voglia, con la grinta fino all’ultimo pallone. Insieme. Forza Roma!".

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Arriva anche il post di Malen dopo il finale pirotecnico:
"La Roma non molla mai"
Napoli-Romacastro

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