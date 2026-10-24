GASPERINI: "Avevamo la sensazione di poterla vincere. Il terzo gol poteva distruggerci, ma siamo stati bravissimi"

Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma, al termine di una partita ricca di gol ed emozioni. L'allenatore giallorosso ha analizzato la prestazione della squadra.

È soddisfatto della gara?

"Assolutamente sì, a parte la prima mezz’ora dove il Napoli è stato superiore. Eravamo in difficoltà nelle uscite. Poi, dopo già dalla fine del primo tempo, abbiamo fatto un buon finale. Poi nel secondo tempo è stata una gara molto bella, avevamo la sensazione di poterla vincere, poi il terzo gol poteva anche distruggerci, invece siamo stati bravissimi a rimontarlo. Ma avevamo la convinzione di poter fare 3 punti."

Siete stati lucidi nonostante il 3-2, non è stata solo la voglia di vincerla. Avete mantenuto lucidità nelle idee. "Assolutamente, siamo stati bravi in questo, non c’è stata frenesia. I gol sono stati di qualità, arrivavamo bene con diversi giocatori e anche grazie all’energia dei giocatori che sono entrati. Anche la posizione di Soulé che ha fatto una partita straordinaria, lui come gli altri. Siamo in un gran momento, abbiamo grande convinzione e giochiamo un buon calcio. Abbiamo il morale alto e anche questa partita abbiamo più la sensazione di aver perso due punti ma va bene così."

È il terzo pareggio in campionato, quale la soddisfa di più? "Sono tre pareggi diversi ma in tutti e tre abbiamo avuto la sensazione di essere competitivi. Con l’Inter siamo andati vicini a vincerla, col Como abbiamo giocato un tempo in 10 e oggi, anche considerato il valore del Napoli di oggi, averla rimontata è stata una bella iniezione per noi."

Oggi a chi accostiamo Balerdi? "Balerdi e De Roon, quando sono arrivati ho detto “abbiamo preso due leader” e in queste settimane il loro apporto è stato straordinario da subito. Per De Roon poteva essere facile, ma anche Balerdi è un giocatore che conosce il calcio, oggi addirittura una doppietta."

Una volta vinse qui con doppietta di Caldara, trova ben augurante la doppietta di Balerdi anche per com’è andata la sua carriera all’Atalanta? "È chiaro che questa è un’altra squadra, lì eravamo all’inizio. Il Napoli è sempre stata una squadra di riferimento, sai bene che se sei competitivo col Napoli puoi avere la fiducia di competere con molte squadre."

Ha incrociato Allegri? Era molto nervoso. “Sì, l’ho visto, spero non con me, non l’ho buttato fuori io."

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Conferenza stampa

Questa squadra ha accettato di correre rischi. Fa parte di un percorso di maturazione?

“Senza rischi non raggiungi traguardi. Non so se il nostro modo di giocare sia così rischioso, visti anche i numeri della nostra difesa. Sicuramente giochiamo le partite pensando di vincerle. Affrontare una squadra molto forte come il Napoli è un metro di paragone per capire quanto siamo forti. Se giochi così contro il Napoli, vuol dire che te la puoi giocare contro tante squadre”.

In questo processo di crescita una partita come questa cosa aggiunge?

"Sì, molto. Non siamo partiti male, abbiamo avuto un’occasione con Malen, ma anche il Napoli ne ha avute un paio clamorose. È stata una partita molto aperta e in una parte abbiamo subito il Napoli. Abbiamo subito un gran gol. Da lì abbiamo costruito un’altra partita. Già alla fine del primo tempo eravamo giusti e attaccavamo con lucidità. Il problema è che abbiamo preso gol all’inizio del secondo tempo e moralmente poteva essere un brutto colpo. Invece abbiamo avuto la convinzione che giocando potevamo ribaltarla. Poi il 3-2 è stata un'altra mazzata perché c'era poco tempo, però ci sentivamo forti."

Dal punto di vista tattico, quale sua scelta ha consentito questa gara?

“Tatticamente abbiamo giocato in modo più diverso con tre centrocampisti in campo. Cristante era assente da un mese. Soulé ha fatto una partita straordinaria. I gol che abbiamo subiti sono frutto di una grande giocata di Anguissa e un gran tiro dalla distanza. Abbiamo voluto giocare volutamente una partita aperta e penso che questo sia stato anche un bello spettacolo per il pubblico”

Quale fragilità ha evidenziato del Napoli?

“Il Napoli mi ha fatto una grande impressione, soprattutto nella prima parte di gara. Ha giocatori di grande qualità. Noi abbiamo costruito tanto e non so se per demeriti loro, ma io spero per meriti nostri. Siamo arrivati tante volte ma abbiamo sprecato il tiro, abbiamo sprecato il passaggio. Ma in area di rigore ci siamo arrivati tante volte”

Siete andati in difficoltà a sinistra.

“Politano andava forte e ci ha messo in difficoltà in diverse situazioni. Cristante è stato ammonito e ho preferito mettere Pisilli in quella posizione. Poi abbiamo preso meglio le misure, ma nella prima parte le difficoltà erano quelle”

Con Balerdi ha pensato di sfruttare le sue qualità offensive?

“Il cambio di Balerdi è perché eravamo esposti al contropiede e loro avevano messo forze fresche. Hermoso aveva speso molto e la velocità di Balerdi era importante in quel momento. Abbiamo tenuto molto bene i loro attaccanti che sono partiti pochissime volte nel secondo tempo”

È il quarto gol subito nei primi 15 minuti della ripresa.

“Delle volte è anche casuale, il secondo gol forse è stato il migliore a parte le giocate individuali. Per come avevamo finito il primo tempo, il 2-0 poteva renderci le cose più difficili ma siamo stati bravi a crederci"

Avete sette punti di vantaggio sul Napoli. Tra le ragioni c'è il fatto che voi difendete con il blocco alto rispetto agli azzurri?

“Penso che il Napoli è una squadra importante del nostro campionato e sono passate solo 8 giornate. Hanno cambiato allenatore ma vedo una squadra in crescita, forte. Credo abbia bisogno di pazienza ma è una squadra destinata a salire in classifica”