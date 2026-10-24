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Instagram, le parole di Soulé post Napoli: "Non molliamo mai"

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di Francesca Altobelli
Soulé
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Spazio alle parole del numero diciotto giallorosso dopo la marcatura che ha aperto le danze nel 3-3 del Maradona. Il messaggio pubblicato su Instagram è breve ma carico di significato:
"Non molliamo mai, daje Roma"
Grande prestazione di Matias Soulé in casa del Napoli, che conferma il suo ottimo momento.

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