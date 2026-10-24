Instagram, le parole di Soulé post Napoli: "Non molliamo mai"

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La Lazio supera il Parma per 2-1 nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. I biancocelesti conquistano la vittoria al termine di una gara combattuta, raggiungendo il primo posto in classifica...
Il protagonista assoluto della sfida con non una ma ben due reti fondamentali e decisive è Leonardo Balerdi che ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutto l'ambiente giallorosso. Pochissime parole...
Non poteva mancare la reazione social di Santiago Castro, che ha voluto celebrare la prestazione collettiva uscita dal match del Maradona. Un pensiero carico di entusiasmo condiviso subito dopo il tr...
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