Napoli-Roma, MANCINI: "Non abbiamo mai mollato. Per come si era messa un punto va bene"

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La Juventus espugna lo Stadio Via del Mare superando il Lecce per 2-0 nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. I bianconeri conquistano tre punti fondamentali in trasferta, salendo a quota...
"Dispiace per come è finita ieri. Ci sono momenti da cui imparare e da cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare". È questo il messaggio pubblicato su Instagram da Sa...
Al termine della vittoria casalinga contro il Parma per 2-1, il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa anche delle condizioni del manto erboso dello stadio Olimpico. Ecc...
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