Napoli-Roma, MANCINI: "Non abbiamo mai mollato. Per come si era messa un punto va bene"

Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma. Nel post partita, il calciatore giallorosso ha fatto il punto sulla gara, tra gli aspetti positivi della prestazione e le considerazioni sul risultato finale. ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma. Nel post partita, il calciatore giallorosso ha fatto il punto sulla gara, tra gli aspetti positivi della prestazione e le considerazioni sul risultato finale.

È una Roma molto matura, che non molla mai.

"Mollare non l’abbiamo mai fatto, forse una partita l’anno scorso a Milano. Quest’anno ci crediamo sempre, creiamo occasioni, poi ci sono le squadre forti come il Napoli. Oggi chiunque è entrato non ha abbassato il ritmo della partita e la squadra rimane sempre reattiva al massimo. Siamo contenti."

Come si sono integrati i nuovi? L’impressione è che il livello si sia alzato.

"Assolutamente sì, era quello che ci mancava. Sono arrivati tutti ragazzi forti, giovani. Leo è stato capitano in una squadra importante come il Marsiglia. Diamo tutto per questa maglia per portare a casa sempre il risultato"

Oggi avete subito 3 gol, gli stessi che avete subito nel resto del campionato, vi da fastidio da difensori?

"Quello si, purtroppo ci sono partite in cui li prendi. Dobbiamo rivedere il primo tempo dove abbiamo subito molte occasioni. Anche sul gol di Anguissa potevamo gestire meglio la palla, sul secondo sapevamo la forza di McTominay in area e il terzo dalla distanza. Fa parte di queste partite, l’importante è reagire e non abbattersi. Per come si era messa un punto va bene."