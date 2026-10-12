Settore giovanile: percorso netto per l'Under 16 e U17. La Primavera non va oltre il pareggio

LAROMA24.IT - Una Roma eroica pareggia per 0-0 sul campo del Como giocando dal 53' in 10 uomini a causa dell'espulsione diretta assegnata da Fabbri a Malen. Dopo sei giornate la squadra di Gasperini è ancora imbattuta e ora l'attenzione si sposta sulla Champions League: mercoledì sera all'Olimpico arriva il Real Madrid di José Mourinho. Nel fine settimana, però, sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile giallorosso.

L'Under 15 di Lorenzi pareggia per 2-2 a Trigoria contro la Fiorentina nel big match di giornata. Secondo pareggio consecutivo per i giallorossi, ancora imbattuti in stagione dopo cinque partite. La Roma si trova a quota 11 punti in classifica, bottino che vale il terzo posto in solitaria alle spalle di Lazio e Napoli. Contro la Viola in gol Presutti e Nocerino.

Anche l'Under 16 guidata da Trombetti ha ospitato la Fiorentina tra le mura amiche di Trigoria. I giallorossi si sono imposti con un netto 3-0: a segno Cavaleri e doppietta per Pica. 15 punti in 5 partite, un percorso netto e assolutamente convincente. La Roma Under 16 non si ferma e supera agevolmente una formazione di spessore.

Stesso percorso netto anche per l'Under 17. Superato il Catanzaro in trasferta con il risultato di 1-3. In gol Giannelli, Gargiulo e Dattilo. I giallorossi di Polverini, quindi, sono ancora imbattuti e occupano il primo posto in classifica in solitaria.

Turno di riposo per l'Under 18: il derby contro la Lazio è stato spostato a mercoledì 21 ottobre per via degli impegni legati alle convocazioni delle Nazionali giovanili.

Torna in campo, invece, la Primavera. La squadra di Scala non va oltre l'1-1 nel match casalingo contro l'Empoli. I giallorossi frenano ma mantengono le distanze con l'Inter capolista che ha pareggiato per 2-2 contro il Como. I giallorossi occupano la seconda posizione a pari punti con Empoli, Parma e Bologna.

I risultati delle partite della Roma