Roma Primavera, Scala dopo il pareggio con l'Empoli: "Mi aspetto molto di più"

pareggio contro l'Empoli nella sesta giornata di campionato Mattia Scala ha analizzato la prestazione della Roma, sottolineando le occasioni sprecate e gli aspetti su cui lavorare in vista degli impegni: "Abbiamo perso un'occasione per agganciare l'Inter in classifica. La squadra non mi è piaciuta dal punto di vista dell'agonismo e del coraggio. Nell'azione che ha portato alla concessione del calcio di rigore per l'Empoli non siamo stati affatto bravi. Poi c'è stata una reazione e abbiamo anche avuto alcune occasioni per poterla vincere, ma mi aspetto molto di più". Al termine delnella sesta giornata di campionatoha analizzato la prestazione della Roma, sottolineando le occasioni sprecate e gli aspetti su cui lavorare in vista degli impegni: "Abbiamo perso un'occasione per agganciare l'Inter in classifica. La squadra non mi è piaciuta dal punto di vista dell'agonismo e del coraggio. Nell'azione che ha portato alla concessione del calcio di rigore per l'Empoli non siamo stati affatto bravi. Poi c'è stata una reazione e abbiamo anche avuto alcune occasioni per poterla vincere, ma mi aspetto molto di più".

Ora l’attenzione è rivolta alla prossima gara, con la necessità di archiviare il risultato e trasformare le difficoltà emerse contro l’Empoli in un’occasione di crescita: "Sapevamo che con una vittoria potevamo andare al comando della classifica e questo ci avrebbe dato ancora più autostima e forza in vista della gara di Youth League. Ma eravamo concentrati solo sull'Empoli".

Conclude con un'esortazione a fare sempre meglio: "Bisogna resettare e anche fare tesoro di queste brutte partite per migliorare, per crescere. A cominciare dalla partita di mercoledì, che dobbiamo affrontare al meglio".