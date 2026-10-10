Primavera, Roma-Empoli 1-1: giallorossi vicini al vantaggio con Arena, toscani in 10

La Roma Primavera torna in campo oggi alle 15:00 per affrontare l'Empoli al Tre Fontane, nella gara valida per il campionato Primavera 1. Attraverso i propri canali ufficiali, il club giallorosso ha comunicato la formazione scelta per la partita.

Slim Bouaskar titolare tra i pali. Davanti al portiere spazio a Marchetti, Terlizzi e Basile. A centrocampo e sulle corsie agiranno Bonifazi, Di Nunzio, Panico, Carlaccini e Texeira, mentre Camara e Paratici completeranno l'undici iniziale. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia.

Roma: Bouaskar, Marchetti, Carlaccini (50' Cama), Basile, Basile, Panico, Di Nunzio (C), Bonifazi, Camara (50' Arena), Teixeira Falcetta, Terlizzi (VC), Paratici.

A disp: Kilvinger, Zinni, Maccaroni, Arena, Loreti, Arduini, Giammattei, Guaglianone, Cama, Romero Corredera, Vukoje.

All. Scala

Empoli: Vettore, Antonini, Mazzi, Perin, Orlandi, Mureddu, Babalola (57' Covelli), Huqi (VC), Berizzi, Blini (57' PIsani), Rugani (C).

A disp: Giusti, Bruno, Vincen Covelli, Ferrer Terrones, Pucci, Pisani, Lupoli, Silvestri, Abdou-Junior Fade, Orlandi, Valme.

All. Filippeschi

Arbitro: sig.Fabrizio Pacella

Ammonizioni: Basile (R)

CRONACA

84' - Espulso Aboubacar per un intervento scomposto su Falcetta, secondo giallo per lui

76' - Doppia clamorosa occasione per la Roma! salvataggio sulla linea di Antonini sul tiro di Di Nunzio, arriva Arena sulla respinta ma Mureddu salva tutto

67' - Tiro fuori di Falcetta dalla distanza

50' - Arrivano i cambi per la squadra giallorossa: Escono Camara e Carlaccini ed entrano Arena e Cama

48′ – Occasione Roma. Ancora Carlaccini col cross per Camara che colpisce di testa ma non trova la porta.

47′ – Occasione Roma. Carlaccini crossa per Paratici che con la punta non riesce a trovare la porta di poco.

46' - È iniziato il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+3' - È finito il primo tempo. A Camara risponde Perin su rigore a tempo scaduto

45'+3' - Gol Empoli. Perlin non sbaglia.

45'+1' - Calcio di rigore per l'Empoli. Bouaskar abbatte Babola in area e l'arbitro non ha dubbi. Dal discetto va Perin.

45' - Ci sarà 1' di recupero.

45' - Ci sarà 1' di recupero.

42′ – Occasione Empoli. Orlandi calcia dal limite col sinistro, ma il pallone termina di poco a lato.

39' - Berizzi riparte in contropiede, ma nel momento decisivo sbaglia il passaggio permettendo alla difesa della Roma di recuperare il possesso della sfera.

29' - Terlizzi scende sulla sinistra e mette in mezzo dove c'è Falcetta che colpisce e non trova la porta. L'arbitro ferma però il gioco per un fallo su Terlizzi che è rimasto a terra.

23' - Punizione per l’Empoli per fallo di Terlizzi su Orlandi che batte Perin. Basile riesce ad allontanare, ma poi Bouskar coi pugni respinge definitivamente la minaccia.

11′ – Occasione Empoli. Orlandi da posizione defilata di destra calcia col destro, ma per fortuna della Roma il pallone esce anche se di pochissimo

10′ – Punizione per l’Empoli dai 30 metri quasi centrali per fallo su Fini. Batte Perin in area con la Roma che riesce ad allontanare non senza difficoltà.

7' - GOOOL DELLA ROMA! Cross perfetto di Teixeira Falcetta che trova la testa di Camara che impatta e segna

15.01 – Inizia la partita.