Rinnovi di Mancini e Cristante in stand-by. Wesley prova il recupero lampo e Dybala accelera. Kit allenamento 2026-2027: torna il vecchio stemma

La Roma si avvicina alla delicata sfida contro il Pisa, ma nel mentre sembra essere pianificata una rivoluzione all'interno della rosa in vista della prossima stagione. Il club, infatti, ha messo in stand-by le situazioni legate ai rinnovi di contratto di Mancini e Cristante. L'accordo verbale tra le parti c'è, ma la proprietà ha intenzione di prendersi qualche settimana di valutazione.

In vista del Pisa potrebbe esserci un clamoroso recupero lampo: Wesley, infatti, spera di rientrare tra i convocati per la sfida contro i toscani. Il brasiliano è un elemento fondamentale per Gasperini nella volata finale di stagione.

Buone notizie anche per Dybala: l'argentino sta procedendo con il recupero dopo l'operazione al menisco e punta la sfida del 25 aprile contro il Bologna per tornare tra i convocati.

Intanto, in vista della prossima stagione è stato anticipato il kit di allenamento che vede protagonista il ritorno del vecchio e iconico stemma con la sigla "ASR".

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