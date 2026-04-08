Euro 2032, Abodi: "Nuovo stadio della Roma? Tutti i dossier sono aperti, questa è una delle iniziative" (VIDEO)

L'Italia comincia a muoversi in vista di Euro 2032. La kermesse, che si giocherà anche in Turchia, ha aperto una questione che vede il nostro paese indietro rispetto agli altri stati europei, ovvero quella degli stadi.

Il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha parlato in merito alle sollecitazioni della Uefa per quanto concerne gli impianti ospitanti: "C'è la nostra coscienza che parla, mi fa piacere che il presidente Ceferin ci abbia ricordato che dobbiamo fare qualche passo in avanti, lo stiamo facendo ma non solo per l'Europeo 2032, ma anche con l’entrata in piena operatività del commissario Sessa che consentirà di accelerare tutti i processi già avviati e che hanno bisogno soltanto di un'ulteriore semplificazione, sarà lui a comunicare bene tutte le iniziative che sta seguendo ma direi che i progetti più importanti sono già sul suo tavolo e tutti i dossier sono aperti".

Il Ministro, però, si è espresso anche sulla possibilità che il nuovo stadio della Roma a Pietralata ospiti alcune partite: “Tutti i dossier sono aperti, quella della Roma è solo una delle iniziative e sembra si vada ad un conferimento al commissario della procedura amministrativa. Sarà lui, con il sindaco Gualtieri, a far in modo che i risultati raggiunti in consiglio comunale si possano produrre in una conclusione veloce della parte amministrativa e l’apertura del cantiere nel 2027”, ha concluso Abodi.





