Roma, le anticipazioni per la maglia da allenamento 2026-2027: torna il vecchio stemma (FOTO)

La stagione del centenario della Roma si avvicina a grandi passi. La proprietà giallorossa, come annunciato l'estate scorsa, ha approvato il ritorno del vecchio stemma giallorosso. Un ritorno che, per forza di cose, ha scaldato il cuore della tifoseria. Lo stemma con la sigla "ASR", infatti, è quello con cui i tifosi si riconoscono.

In vista della prossima stagione sono uscite delle anticipazioni sulle prossime maglie da allenamento. Maglia grigia, con strisce giallo e rosse e soprattutto il ritorno del vecchio stemma. Presenti anche la tuta e il giacchetto con lo stesso stile.

La maglia è stata anticipata dal noto sito web specializzato Esvaphane.

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? AS Roma 26-27 Training Range



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