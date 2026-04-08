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Calciomercato Roma, rinnovi in stand-by: la proprietà blocca anche le firme di Mancini e Cristante

08/04/2026 alle 15:00.
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Arrivano conferme rispetto a un improvviso cambio nelle strategie societarie della Roma per quanto riguarda la gestione dei contratti. Dopo le notizie circolate ieri, anche l'esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato che il club giallorosso ha deciso di mettere ufficialmente in stand-by tutte le trattative per i rinnovi.

Il blocco riguarda tutti i giocatori, inclusi Gianluca Mancini e Bryan Cristante, per i quali si era parlato di una firma imminente. La decisione sarebbe maturata ai vertici della società: la proprietà intende prendersi alcune settimane di tempo per valutare l'andamento del finale di stagione e la programmazione tecnica futura prima di procedere con nuovi impegni contrattuali a lungo termine.