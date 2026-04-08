Calciomercato Roma, rinnovi in stand-by: la proprietà blocca anche le firme di Mancini e Cristante

Arrivano conferme rispetto a un improvviso cambio nelle strategie societarie della Roma per quanto riguarda la gestione dei contratti. Dopo le notizie circolate ieri , anche l'esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato che il club giallorosso ha deciso di mettere ufficialmente in stand-by tutte le trattative per i rinnovi.

Il blocco riguarda tutti i giocatori, inclusi Gianluca Mancini e Bryan Cristante, per i quali si era parlato di una firma imminente. La decisione sarebbe maturata ai vertici della società: la proprietà intende prendersi alcune settimane di tempo per valutare l'andamento del finale di stagione e la programmazione tecnica futura prima di procedere con nuovi impegni contrattuali a lungo termine.

La Roma mette in stand-by tutti i rinnovi, compresi quelli di Gianluca Mancini e Bryan Cristante.



Nelle prossime settimane la proprietà deciderà come muoversi in merito. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 8, 2026



