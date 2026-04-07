Calciomercato Roma, in stand-by i rinnovi di Cristante e Mancini: esiste un accordo verbale ma la firma ancora no

La brutta sconfitta della Roma a San Siro contro l'Inter, ha probabilmente spento ogni speranza per un possibile piazzamento in Champions League. Il mancato accesso tra le prime quattro potrebbe dunque portare a nuove riflessioni in casa giallorossa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, potrebbe aprirsi uno scenario diverso anche la questione rinnovo di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Esiste già un accordo verbale tra le parti, ma, la firma ad oggi appare ancora lontana.