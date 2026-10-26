Post Match: Roma a bassa voce

#NapoliRoma/#PostMatch 2/4 Quando perdeva il pallone nell'ultimo terzo, la Roma non riusciva ad avere la solita efficacia in riaggressione e questo provocava ritardi nelle preventive/duelli successivi, con l'effetto di facilitare la risalita del Napoli come in questa situazione. https://t.co/6fZEp3E1gE— Mirko Bussi (@MirkoBussi) October 26, 2026
#NapoliRoma/#PostMatch 4/4 Ne nascerà un lungo sviluppo offensivo fino all'occasione di Hojlund. La Roma ha concesso al Napoli 27 possessi di media durata (10"-20"): col Como, nonostante il 10v11, erano stati 14. 17,6 il PPDA giallorosso nel 1T: il più alto della stagione. https://t.co/iE5kj2s6vu— Mirko Bussi (@MirkoBussi) October 26, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Il Cagliari si avvicina alla sfida dello stadio Olimpico contro la Roma, in programma domani alle ore 20:45. Per il match nella Capitale, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha diramato la lista dei co...
Giornata di firme e di festeggiamenti in casa giallorossa. Dopo l'annuncio ufficiale diramato dal club, Emanuele Lulli ha voluto condividere tutta la propria gioia attraverso un post pubblicato sul pr...
Leonardo Balerdi è stato senza dubbio il protagonista assoluto nel pareggio per 3-3 contro il Napoli. L'argentino, subentrato nella ripresa a Hermoso, ha trovato i suoi primi gol in giallorosso, sigla...
Loading