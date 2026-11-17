A Parma – il 10 maggio – la Roma ha ribaltato il proprio destino nel giro di pochi minuti. Al 94' i giallorossi erano sotto 2-1 e virtualmente in Conference League, poi nell'arco di sette minuti due gol che l'hanno riportata a pari punti col Milan a due giornate dalla fine. Il primo di Rensch e al 111' il rigore di Malen. Una partita pazza che ha messo le ali ai giallorossi che due settimane più tardi avrebbero poi festeggiato il ritorno nella competizione europea più importante dopo sette lunghi anni. [...] Il clic per la Champions Al 94' i giallorossi erano sotto 2-1 e virtualmente in Conference League, poi nell'arco di sette minuti due gol che l'hanno riportata a pari punti col Milan a due giornate dalla fine. IUna partita pazza che ha messo le ali ai giallorossi che due settimane più tardi avrebbero poi festeggiato il ritorno nella competizione europea più importante dopo sette lunghi anni. [...]

Sabato il ritorno al Tardini sei mesi dopo. Non ci sarà l'eroe per caso, Deyvne, a causa di un infortunio ma a guidare l'attacco non mancherà Bobby. Da quella partita la squadra ha preso una consapevolezza diversa e la striscia di risultati utili consecutivi è ancora aperta. Nelle prime 11 di questo campionato la squadra ha collezionato 8 vittorie e 3 pareggi. L'ultimo ko è ancora quello con l'Inter la sera di Pasqua. In totale diciotto partite senza perdere. [...]

Si riparte, quindi, da Parma e dalla magia di quella sfida che aveva sorpreso anche il tecnico: «Stavo pensando alle occasioni avute e alle parate di Suzuki. Pensavo alla Conference...». A maggio in cattedra salirono Malen e Dybala e Gasperini conta di fare affidamento ancora su di loro. Due gol per l'olandese in quel caso, un assist per la Joya. Donny è in forma ed ha già timbrato il cartellino dodici volte nelle prime quindici partite tra Serie A e Champions League. Discorso diverso per Paulo che non segna da gennaio ed ha saltato l'ultimo mese di campionato per infortunio. Ora, però, è tornato a disposizione e oggi alla ripresa a Trigoria si allenerà col resto del gruppo e punta alla convocazione. [...]

Sette le gare in programma fino al 19 dicembre. Parma, Paris Saint Germain, Monza, Bologna, Sporting CP, Lazio e Juventus. Un inizio in discesa – almeno in Italia – prima dei due big match. Proprio i tre punti negli scontri diretti sono ancora quelli che mancano. Fino ad oggi tre pari con Inter, Como e Napoli. Serve uno sprint.

Un aspetto che potrebbe non cambiare rispetto alla trasferta di sei mesi fa è l'assenza dei tifosi residenti nel Lazio nel settore ospiti. La scorsa primavera a causa degli scontri in autostrada con gli ultras della Fiorentina, mentre quella di sabato potrebbe essere vietata per gli incidenti del 2025 in un fast food della città emiliana. La decisione dell'ONMS non è ancora arrivata e il club giallorosso ha comunicato che la vendita dei tagliandi è momentaneamente sospesa «in attesa delle indicazioni delle autorità competenti in merito all'eventuale applicazione di limitazioni territoriali e/o di settore». Tantissimi i tifosi sulle spine che sperano di poter viaggiare per dare una spinta alla Roma che vuole continuare a sognare. La rincorsa al primo posto riparte da Parma. Una sfida che senza dubbi evoca bei ricordi.

(Il Messaggero)