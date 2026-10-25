Calciomercato Roma, Endrick: bivio a gennaio. Real Madrid in bilico, pressing di Roma e Milan

Endrick sta faticando a brillare con la continuità che un predestinato del suo calibro richiederebbe. Nonostante le parole di José Mourinho, come evidenziato recentemente da Matteo Moretto ai microfoni di Radio Marca, resta aperta la concreta possibilità di un addio al carenza di spazio e di minutaggio per il giovane attaccante brasiliano. Il talento non si discute, ma il campo, si sa, è l'unico giudice inappellabile. A Madrid la stella distacon la continuità che un predestinato del suo calibro richiederebbe. Nonostante le parole di, come evidenziato recentemente daai microfoni di, resta aperta la concreta possibilità di un addio al Real Madrid già a gennaio , vista laper il giovane attaccante brasiliano.

La realtà dei fatti racconta di una concorrenza spietata nella Casa Blanca e della necessità, per il classe 2006, di trovare un club che decida di puntare forte su di lui per garantirgli la crescita e la continuità di cui ha bisogno.

Il nome del gioiello verdeoro è finito inevitabilmente sui taccuini dei direttori sportivi di mezza Europa, ma è in Serie A che la situazione si fa intrigante.

Milan, sempre vigile sulle opportunità per rinforzare la rosa. opzione concreta per il mercato invernale Come sottolineato dagli ultimi aggiornamenti di mercato, sulle sue tracce ci aggiunge il, sempre vigile sulle opportunità per rinforzare la rosa. Ma la vera corsa è rappresentata dalla Roma : per il club giallorosso non rappresenta soltanto una suggestione, ma una vera e propria

(Marca)