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Calciomercato Roma, Endrick: bivio a gennaio. Real Madrid in bilico, pressing di Roma e Milan

Mercato
di Francesca Altobelli
eNDRICK
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Il talento non si discute, ma il campo, si sa, è l'unico giudice inappellabile. A Madrid la stella di Endrick sta faticando a brillare con la continuità che un predestinato del suo calibro richiederebbe. Nonostante le parole di José Mourinho, come evidenziato recentemente da Matteo Moretto ai microfoni di Radio Marca, resta aperta la concreta possibilità di un addio al Real Madrid già a gennaio, vista la carenza di spazio e di minutaggio per il giovane attaccante brasiliano.
La realtà dei fatti racconta di una concorrenza spietata nella Casa Blanca e della necessità, per il classe 2006, di trovare un club che decida di puntare forte su di lui per garantirgli la crescita e la continuità di cui ha bisogno.
Il nome del gioiello verdeoro è finito inevitabilmente sui taccuini dei direttori sportivi di mezza Europa, ma è in Serie A che la situazione si fa intrigante.
Come sottolineato dagli ultimi aggiornamenti di mercato, sulle sue tracce ci aggiunge il Milan, sempre vigile sulle opportunità per rinforzare la rosa. Ma la vera corsa è rappresentata dalla Roma: per il club giallorosso non rappresenta soltanto una suggestione, ma una vera e propria opzione concreta per il mercato invernale
(Marca)
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