Instagram, Hummels applaude Balerdi dopo la doppietta: “Bravo Leo”

Pianti, sceneggiate e insinuazioni

ott 25, 11:04

LR24 (A. CIARDI) – Secondo le cervellotiche norme arbitrali, è rosso per Malen a Como, non è rosso per Rafa Marin a Napoli, perché il difensore "ha avuto fortuna", ha "soltanto" travolto col corpo Wes...