Instagram, Hummels applaude Balerdi dopo la doppietta: “Bravo Leo”

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
LR24 (A. CIARDI) – Secondo le cervellotiche norme arbitrali, è rosso per Malen a Como, non è rosso per Rafa Marin a Napoli, perché il difensore "ha avuto fortuna", ha "soltanto" travolto col corpo Wes...
Anche Evan Ndicka ha commentato sui social il pareggio della Roma al Maradona contro il Napoli. Il difensore giallorosso ha pubblicato su Instagram alcune immagini della sfida di ieri sera. "Una notte...
Nel finale concitato di Napoli-Roma, dopo il gol del 3-3 di Balerdi, Massimiliano Allegri protesta con il direttore di gara e viene espulso. Il tecnico del Napoli continua a protestare a bordocampo e,...
Loading