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Instagram, Hummels applaude Balerdi dopo la doppietta: “Bravo Leo”

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di Matteo Esposito
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Anche Mats Hummels ha voluto celebrare la grande serata di Leonardo Balerdi al Maradona. L’ex difensore della Roma, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha condiviso l’immagine del gol dell’argentino contro il Napoli accompagnandola con il messaggio: “Bravo”.
Un attestato di stima per Balerdi, protagonista assoluto del 3-3 tra Napoli e Roma grazie alla doppietta realizzata nella ripresa, decisiva per permettere alla squadra di Gasperini di rimontare due volte gli azzurri.
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