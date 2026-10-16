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Calciomercato Roma, Mourinho blocca Endrick: rimarrà al Real Madrid

Mercato
di FedericoL
Endrick
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Anche a gennaio, come accduto la scorsa estate, Endrick non si muoverà dal Real Madrid. Come scrive Fabrizio Romano, infatti, Josè Mourinho in accordo con il club ha bloccato la partenza del brasiliano, che piaceva a Milan, Roma e Aston Villa. Endrick, dopo aver risolto la sfida dell'Olimpico contro i giallorossi, si giocherà dunque le proprie chance con i blancos.
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