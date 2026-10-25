Balerdi l’uomo in più di Gasp: «Con lui posso segnare tanto»

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Sarà Ermanno Feliciani l'arbitro di Roma-Cagliari, match in programma domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Il fischietto della sezione di Teramo incontrerà i giallorossi per la settima vol...
Sono stati resi noti questa mattini gli arbitri della 9a giornata di Serie A, turno infrasettimanale. La Roma ospiterà all'Olimpico il Cagliari, con la sfida che sarà diretta da Feliciani. Gli assiste...
Artem Dovbyk avrà i suoi perché. E sono tutti "perché" legittimi, vista una condizione che tarda ad arrivare dopo quell'infortunio di gennaio che metterebbe timore a chiunque non ha più intenzione di...
Loading