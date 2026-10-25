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Balerdi l’uomo in più di Gasp: «Con lui posso segnare tanto»

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Balerdi
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IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La prima doppietta in carriera non si scorda mai, soprattutto in un momento così delicato. La garra di Balerdi ha contribuito alla rimonta della Roma al Maradona. Entrato in campo intorno all’ora di gioco, il difensore argentino è diventato una sorta di attaccante aggiunto nel tentativo di evitare la sconfitta.
«Il mister mi sta insegnando ad inserirmi come fanno Mancini ed Hermoso, mi dà questa libertà di andare avanti ed avvicinarmi alla porta avversaria - ha ammesso l’ex difensore del Marsiglia ai microfoni di Dazn -. Volevamo vincere, ma almeno portiamo un punto a casa».
Arrivato negli ultimi giorni di mercato, Balerdi è stato in grado di lasciare fin da subito il segno. Tanta velocità, grande senso dell’anticipo e, adesso, anche due gol: «È la prima volta che faccio una doppietta. Mi trovo benissimo in questa squadra, mi hanno accolto nel migliore dei modi fin dal primo giorno. Mi sembra di essere qui da due o tre anni e questo mi ha dato la forza per giocare come sto facendo».
Gasperini stesso è soddisfatto dell’impatto che l’argentino, arrivato in prestito per un milione di euro, ha avuto in questo avvio di stagione: «Lui e De Roon non hanno impiegato troppo tempo ad inserirsi, il loro apporto è stato straordinario. Balerdi conosce il calcio, ha un’energia pazzesca. È un grande rinforzo per noi».
Un titolare aggiunto che finora sembra davvero il colpo positivo del mercato.

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