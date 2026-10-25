Roma, pari con garra

Garra, così si dice. Che non è un ingrediente che acquisti sul mercato e metti dentro così facilmente, nelle squadre. Non lo alleni. O ce l’hai, o no. Quando metti insieme le parole Napoli e Argentina non puoi non pensare a Diego Maradona . Ma è bene fare un po’ di spazio ad un’altra parola.Che non è un ingrediente che acquisti sul mercato e metti dentro così facilmente, nelle squadre. Non lo alleni. O ce l’hai, o no.

La Roma ieri l’ha trovato nella voglia tutta argentina di Matias Soulé e Leonardo Balerdi, due che a un certo punto hanno deciso di non arrendersi. Hanno deciso che non era il caso di tornare a casa con una sconfitta. È tutta argentina la rimonta di , due che a un certo punto hanno deciso di non arrendersi. Hanno deciso che non era il caso di tornare a casa con una sconfitta. È tutta argentina la rimonta di Gasperini contro Allegri. È tutta argentina la voglia di Soulé, il più lucido lungo tutta la partita, sia quando ha giostrato da seconda punta, sia quando si è messo a fare il trequartista. Ha sempre saltato l’uomo, ha creato per Malen, poi si è messo in proprio e ha avviato la prima delle due rimonte giallorosse [...].

«Matias ha fatto una partita straordinaria — ha detto di lui Gasperini —, anche quando poi l’ho spostato sulla trequarti». Balerdi ha fatto ancora meglio. Ha portato solidità a una difesa che sbandava a ogni ripartenza di Politano e compagni. Ma poi è dall’altra parte che ha messo il timbro sul match, con una doppietta e una voglia di urlare al mondo tutta la sua gioia. «L’ho messo dentro perché la sua velocità è importante e mi serviva in quel preciso momento del match — ha raccontato Gasperini —. È innegabile che sia lui sia De Roon siano due giocatori leader, lo erano anche nelle squadre in cui stavano prima. Il loro apporto è straordinario. Balerdi conosce il calcio, ha una energia pazzesca, per noi è davvero un grande rinforzo» [...].

Arrivato quasi in silenzio, è un titolare della Roma che torna da Napoli con bicchiere mezzo pieno per il pericolo scampato. Lo sa pure Gasperini, che infatti in sala stampa era decisamente più rilassato del furioso Allegri. La personalità è comunque una componente che la Roma ha aggiunto rispetto alla scorsa stagione: siamo già alla seconda rimonta nei minuti conclusivi, quella vincente con l’Atalanta prima di quella di ieri.

«Io sono soddisfatto della prestazione — ha commentato Gasp —. Nella prima mezz’ora del primo tempo eravamo in difficoltà nelle uscite e il Napoli ci è stato superiore. Ma già dalla fine del primo tempo e poi nel secondo è stata una gara molto bella. Avevamo la sensazione di poterla vincere sul 2-2, poi il terzo gol poteva anche distruggerci, invece siamo stati bravissimi a rimontarlo».

Resta da capire come evitare di continuare a subire gol a inizio ripresa, leggi il 2-0 di McTominay. Ancora Gasp: «Siamo in un ottimo momento, abbiamo grande convinzione e giochiamo un buon calcio. Abbiamo il morale alto e anche questa partita abbiamo più la sensazione di aver perso due punti. I gol sono stati di grande qualità, riusciamo ad arrivare sempre bene vicino alla porta avversaria» [...].

È il terzo pareggio consecutivo nei big match, dopo quelli con Inter e Como. Il salto in alto è ancora una volta rimandato. Ma Gasp vede positivo: «Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere competitivi. Aver rimontato contro una squadra di grande valore come il Napoli è una bella iniezione di fiducia». Merito della garra.

(Corsera)