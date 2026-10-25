Leo esulta: «I gol? Copio Hermoso e Mancini»

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IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La prima doppietta in carriera non si scorda mai, soprattutto in un momento così delicato. La garra di Balerdi ha contribuito alla rimonta della Roma al Maradona. Entrato in...
IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Un punto d’oro per come si era messa, ma non manca un pizzico di rammarico. Dal Maradona, oltre alla prestazione, Gasperini si porta via la convinzione che la Roma può giocar...
IL TEMPO (L. PES) - Il cuore della Roma batte a ritmo di tango. Gli argentini Soulé e Balerdi guidano la rimonta giallorossa sul Napoli. Al Maradona finisce 3-3 in un pomeriggio pazzo che vede la squa...
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