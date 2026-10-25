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Leo esulta: «I gol? Copio Hermoso e Mancini»

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
balerdi napoli
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La Roma balla il tango e rimonta il Napoli grazie agli argentini. Perla di Soulé, ma soprattutto la doppietta di Balerdi che salva Gasp e diventa il dodicesimo marcatore stagionale: «È la prima volta che faccio due gol nella stessa partita. Arrivo più sul fondo, l’ho visto da Mancini ed Hermoso. Volevamo vincere ma almeno portiamo un punto a casa».
È arrivato ad agosto, ma si sente già un leader di questa squadra: «Mi trovo benissimo, l’ho detto dal primo giorno. Sembra che sono qui da 2-3 anni. Questo mi dà la forza per giocare come sto giocando». E il riscatto - ad oggi - non sembra essere un problema. Basterà giocare il 55% delle partite (almeno 45 minuti) per far scattare l’obbligo a 14 milioni. L’ex Marsiglia ha convinto tutti nel giro di poche settimane [...].
Decisivo anche l’ingresso in campo di Molina: «Ho sempre giocato a destra, ma sto bene anche a sinistra. Dove gioco sono contento, sono venuto per aiutare la squadra in tutti i modi. Non vinciamo i big match? Potevamo fare di più, ma l’importante è non aver mai perso».
Martedì all’Olimpico arriva il Cagliari. L’obiettivo è tornare a conquistare tre punti per rimanere in scia di Inter e Lazio. Contro i sardi è previsto anche il ritorno tra i convocati di Dybala.
(Il Messaggero)
L. Balerdi Rossa

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