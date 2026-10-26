Roma, dopo Lulli altro rinnovo per un giovane: De Marzi firma fino al 2031

Arriva un altro rinnovo per un giovanissimo in casa Roma. Dopo la definizione per l'accordo con Emanuele Lulli, il club giallorosso ha deciso di rinnovare il contratto anche a Giorgio De Marzi, che come riportato da Filippo Biafora ha firmato un contratto fino al 2031. Il portiere aveva un contratto in scadenza al prossimo giugno.

Oltre a Lulli, altro rinnovo per un giovane giallorosso: il terzo portiere Giorgio #DeMarzi ha firmato fino al 2031 con l’#ASRoma. Anche lui era in scadenza di contratto a giugno @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 26, 2026