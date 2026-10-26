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Roma, dopo Lulli altro rinnovo per un giovane: De Marzi firma fino al 2031

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di Fabio D'Ascanio
de marzi
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Arriva un altro rinnovo per un giovanissimo in casa Roma. Dopo la definizione per l'accordo con Emanuele Lulli, il club giallorosso ha deciso di rinnovare il contratto anche a Giorgio De Marzi, che come riportato da Filippo Biafora ha firmato un contratto fino al 2031. Il portiere aveva un contratto in scadenza al prossimo giugno. 

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