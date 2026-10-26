Wesley, l'accusa della moglie: "Mi ha tradita più volte. Tutto quello che faceva lo filmava"

Arrivano dichiarazioni social scioccanti da parte Amanda Martins, moglie diLa donna ha accusato il calciatore della Roma sfogandosi sul proprio profilo Instagram, annunciando la separazione: "Ciao a tutti, volevo parlarvi di alcune situazioni che si stanno verificando. Non avrei mai pensato di arrivare qui, sul mio Instagram, e di aprirmi su una parte molto importante della mia vita, che è stata il mio matrimonio, anche perché sono sempre stata una persona molto riservata. Ma, viste tutte le voci che stanno circolando, sia nei miei messaggi privati, sia su X, sia sui siti di gossip, ho deciso di parlarvi e di spiegarvi un po' quello che è successo. Procediamo per punti. “Ah, perché tizio, quell'innominabile, sta seguendo questa ragazza, sta seguendo quell'altra, mette mi piace alle foto di un'altra ancora...” Ragazzi, ve lo dico chiaramente: non me ne importa assolutamente nulla. Lui non mi deve più niente, perché oggi siamo separati. E non che questo faccia molta differenza, perché anche quando aveva dei doveri nei miei confronti, mi ha comunque mancato di rispetto. Perché non mi ha tradita una volta, non due, non tre, ma tantissime volte. E non è stato con una donna, né con due, né con tre, ma con molte, comprese delle prostitute. E queste cose le so. Non sono supposizioni, non sono sospetti. Le so perché le ho viste. Ho avuto accesso al suo telefono. Tutto quello che faceva, lo fotografava, lo filmava. E quindi ho trasferito tutto sul mio telefono. Tra l'altro, in quei momenti indossava anche la fede nuziale. Aspettate, vediamo se riesco a mostrarvela. Questa fede qui, enorme al dito, vero? Direi che è praticamente impossibile non notarla. Quindi non mi deve più nulla. Non voglio sapere niente, non ho bisogno che mi raccontiate quello che fa. Che si diverta pure, anche perché gli ho già detto molto chiaramente che si merita una donna uguale a lui, o peggiore. Perché una donna con valori e principi non accetterebbe mai tutto quello che ho accettato io. Anche perché tutto quello che ho accettato e sopportato, l'ho fatto mentre venivo ingannata. Perché, come vi sto raccontando, non avevo le prove. Lui faceva certe cose e, quando io avevo dei sospetti, giurava su Dio e su sua figlia di non aver fatto niente. Quando invece continuava a farlo. Incluso una volta, è scappato da casa attraverso la finestra del bagno ed è tornato solo la sera del giorno successivo. E sapeva benissimo che quello era il modo per farmi credere alle sue parole. Quindi, diciamo che se la passava benissimo. Finché non l'ho scoperto. E a quel punto non era più la mia parola contro la sua. Era la sua parola contro le prove. Quindi, non è che... Mi ha tradita tantissime volte, con tantissime ragazze, comprese numerose prostitute. Perciò penso che il rispetto non ci sia mai stato. E oggi mi rendo conto, ho questa percezione, che tutto quello che ha fatto non è qualcosa di recente. Non ha mai smesso di farlo. In realtà, ha soltanto imparato a nasconderlo. Quindi mi chiedo: sto davvero perdendo qualcosa? Ho già pianto tutte le lacrime che avevo da piangere e oggi mi sembra persino strano. Io, che lo amavo così tanto, che dormivo accanto a una persona che amavo ogni singolo giorno della mia vita. E mi sembra strano parlarvi in questo modo, ma è perché ormai ho davvero pianto tutto quello che dovevo piangere. E vedere tutto quello che ho visto è stato uno shock, un colpo durissimo. Non so nemmeno se altre donne avrebbero avuto lo stomaco che ho avuto io per vedere tutto quanto e riuscire a mantenere il sangue freddo, stare in silenzio e parlare soltanto al momento giusto. Gli ho dato tantissime opportunità di confessare quello che aveva fatto, ma non ha confessato. Ha continuato a mentire, finché è arrivato un momento in cui gli ho detto: “Guarda, è tutto qui. E tu hai ancora intenzione di continuare a mentire?” E a quel punto non ha più potuto fare niente. Non mi ha chiesto perdono. Pensa che tutto quello che ha fatto sia normale. Gli ho sempre detto che, se stava facendo qualcosa di sbagliato, avrei potuto impiegare un mese, un anno, dieci anni per scoprirlo, ma alla fine l'avrei scoperto. Esattamente come quando ho scoperto certe cose mentre ero incinta. Perché durante la gravidanza ne ho passate davvero tante. Anche durante la gravidanza sono stata tradita e abbandonata. Ma non sono mai andata su Internet a rendere pubblica nessuna di queste cose. Ho accettato tutto in silenzio, ho perdonato, ho cercato davvero di costruire una famiglia, di avere un matrimonio solido. Ma non ha funzionato. E non è stata nemmeno colpa mia. Perché penso che quando una persona è fatta così, non ci sia nessuno che possa farla cambiare. Non esiste una relazione capace di cambiare una persona nel profondo. Penso che il cambiamento debba venire dalla persona stessa. E questo è il suo modo di essere. Qualsiasi relazione avrà, sarà sempre così. La persona che starà con lui passerà quello che ho passato io, o anche peggio. Perché se un uomo non ha rispetto per sua moglie, se non ha rispetto per sua figlia, che dice di amare più di ogni altra cosa al mondo, allora per chi dovrebbe avere rispetto? Quindi voglio soltanto chiarire molto bene questi punti. Vi sto raccontando solo una piccolissima parte di tutto quello che è successo. Perché ero arrivata al punto di non sentirmi più a mio agio nemmeno a uscire di casa, neppure per andare al ristorante. Perché quando andavamo al ristorante, mi è capitato di assistere a scene in cui lui chiedeva il numero di telefono alla cameriera. Oppure chiedeva il numero ad altre ragazze mentre erano in fila per il bagno.. Non ha controllo su se stesso, non ha autocontrollo nei confronti delle altre donne. E tutto questo mi ha fatta sentire profondamente inferiore. Ho cominciato a soffrire di crisi d'ansia, una cosa che non mi era mai successa prima. Sono arrivata persino a darmi la colpa, alcune volte. Sono arrivata a pensare che avrei dovuto prendermi più cura di me stessa, per fare in modo che lui non sentisse nemmeno il bisogno di guardare altre persone per strada. Ma quando un uomo è un poco di buono, non importa...".