Portogallo-Danimarca 1-4, zero minuti per Mora: debutto rimandato per il talento della Roma

Portogallo, travolto in casa per 1-4 dalla Danimarca nella quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Nonostante i lusitani fossero già certi della qualificazione ai quarti di finale e andassero a caccia di punti per blindare il primo posto nel gruppo, non c'è stato spazio per Serata da dimenticare per il, travolto in casa perdallanella quinta giornata della fase a gironi diNonostante i lusitani fossero già certi della qualificazione ai quarti di finale e andassero a caccia di punti per blindare il primo posto nel gruppo, non c'è stato spazio per Rodrigo Mora.

Il giovane talento della Roma, convocato per la prima volta in Nazionale maggiore per questi impegni di novembre, è infatti rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Nemmeno il pesante passivo maturato nella ripresa e i cinque cambi effettuati dal commissario tecnico Jesus hanno aperto le porte del campo al classe giallorosso, costretto a rimandare ancora l'appuntamento con il debutto.