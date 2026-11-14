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Xavi dopo il 7-0 dell'Olanda alla Grecia: "Contento per Malen e per tutta la squadra, se lo meritano"

Nazionali
di Paolo Rosi
Xavi
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L'Olanda travolge la Grecia con un netto 7-0 in Nations League, mettendo in mostra una grande prestazione corale. Tra i grandi protagonisti della serata c'è anche Donyell Malen, autore di una prova maiuscola da un gol e due assist che confermano il suo eccellente stato di forma anche in maglia Oranje.
Al termine del match, il commissario tecnico Xavi ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori: "Sono contento per lui e per tutta la squadra. Se lo meritano" – ha dichiarato l'allenatore spagnolo – "Ma non posso dire di essere sorpreso. Perché già durante gli allenamenti avevo visto quanto stessero giocando bene i miei giocatori, come ho detto in conferenza stampa. Si capivano alla perfezione. Soprattutto nel primo tempo: quello è il modo giusto di giocare".
L'attaccante della Roma affronterà lunedì alle 20.45 la Germania, prima di fare rientro nella Capitale e rimettersi a completa disposizione di Gian Piero Gasperini in vista della ripresa del campionato.

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