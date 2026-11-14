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Giappone-Brasile: Wesley parte dal 1'

Nazionali
di FedericoL
wesley brasile senegal
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Amichevole internazionale per il Brasile, impagnato oggi contro il Giappone a Singapore alle ore 11:30 italiane. Partirà dal 1' Wesley, che dopo aver saltato gli impegni di settembre per infortunio è tornato subito titolare. Il giallorosso sarà impegnato sulla corsia di destra dal ct Ancelotti.

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