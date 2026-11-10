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Instragram, Wesley dal ritiro del Brasile: "Grato per essere qui"

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di FedericoL
wesley brasile 1
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Stanno crecendo gara dopo gara le prestazioni di Wesley, tornato ormai sui ritmi della scorsa stagione. In questi giorni il terzino è impegnato con la nazionale brasiliana ed è carico per i prossimi impegni con la sua nazionale. "Il sogno continua, l'ambizione cresce. Grato per essere qui. Lavoro e dedizione per continuare", ha scritto su Instagram.

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