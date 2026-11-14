PSG-Roma, match ad altissimo rischio per le autorità francesi: la Prefettura ha tagliato i posti nel settore ospiti

In vista della sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Roma, in programma il prossimo 25 novembre al Parco dei Principi, le autorità francesi hanno disposto una stretta sulla sicurezza. Come riferito da RMC Sport, la capienza del settore ospiti riservato ai tifosi giallorossi sarà infatti ridotta.

La Prefettura di Polizia di Parigi e la DNLH hanno classificato l'incontro come ad "altissimo rischio". Di conseguenza, la tradizionale capienza del settore ospiti – che oscilla solitamente tra i 2.000 e i 2.300 posti – è stata limitata a soli 1.500 tagliandi per i sostenitori romanisti.

PSG e quelli del Napoli, circostanza che potrebbe acuire la rivalità con la tifoseria della Roma. Resta ora da valutare la posizione dell'UEFA in merito alla restrizione, considerando che il regolamento continentale impone solitamente che il 5% della capienza totale dello stadio sia destinato ai tifosi ospiti. Alla base della decisione vi sono timori legati a potenziali tensioni e incidenti, alimentati in particolare dai legami storici di vicinanza tra alcuni gruppi di ultras dele quelli del, circostanza che potrebbe acuire la rivalità con la tifoseria della. Resta ora da valutare la posizione dell'UEFA in merito alla restrizione, considerando che il regolamento continentale impone solitamente che il 5% della capienza totale dello stadio sia destinato ai tifosi ospiti.

(rmcsport.bfmtv.com)