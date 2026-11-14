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Instagram, Malen dopo la vittoria in maglia orange: "È sempre una benedizione rappresentare il mio paese. Tutta la gloria a Dio" (FOTO)

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di Paolo Rosi
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Il momento d'oro vissuto con la maglia della Roma trova riscontro anche sul palcoscenico internazionale. Dal ritiro della Nazionale olandese e dalla cornice della Johan Cruijff ArenA, Donyell Malen ha voluto celebrare la roboante vittoria con la selezione Oranje attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo social.
"È sempre una benedizione rappresentare il mio paese. Tutta la gloria sia a Dio" – queste le parole condivise dall'attaccante giallorosso, accompagnate da una emoji della bandiera olandese.
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