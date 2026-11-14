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FIGC, ufficiali le candidature alla presidenza di Malagò e Galliani: il 14 dicembre l'assemblea elettiva

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di Paolo Rosi
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La FIGC ha ufficializzato le candidature ammesse per la presidenza e per il Consiglio federale in vista dell'Assemblea Elettiva, in programma lunedì 14 dicembre presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.
Per la carica di presidente federale sono state ammesse le candidature di Giovanni Malagò – sottoscritta dai delegati delle società di Serie A – e di Adriano Galliani, sostenuta dai delegati degli Atleti e dei Tecnici.
Oltre alla sfida per la presidenza, sono state pubblicate le liste ufficiali per i ruoli di consigliere federale in rappresentanza delle diverse componenti del calcio italiano. Per la Serie A figurano Giorgio Chiellini, Stefano Campoccia, Giuseppe Marotta, Claudio Lotito e Saverio Sticchi Damiani.
(figc.it)
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