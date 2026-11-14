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FOTO - Instagram, Gollini al lavoro in palestra per recuperare dall'infortunio. Presente anche Svilar

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di Paolo Rosi
gollini ig
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Nuovo aggiornamento social da Pierluigi Gollini. Il portiere della Roma, ancora ai box per l'infortunio alla schiena, ha condiviso sul proprio profilo social uno scatto direttamente dalla palestra del centro sportivo, documentando la seduta di lavoro personalizzato.
Il giocatore prosegue dunque nel suo programma di recupero differenziato, lavorando per smaltire il problema fisico che lo costringe ancora a un percorso a parte rispetto al resto del gruppo. Insieme a lui, è possibile intravedere sullo sfondo anche Mile Svilar, che sta tornando a disposizione.
P. Gollini

P. Gollini

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