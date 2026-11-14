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Bove sul ritorno all'Olimpico: "Mi avete dato una forza enorme per trovare il coraggio di ricominciare" (VIDEO)

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di FedericoL
Bove
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"In un battito", il film su Edoardo Bove, da lunedì sarà per 3 giorni consevutivi nei cinema. Il centrocampista ha condiviso su Instagram la parte in cui ritorna all'Olimpico dopo i problemi di salute. Le sue parole: "Ci sono momenti che non dimenticherò mai, alcuni di questi li ho portati dentro il film In un Battito, che da lunedì sarà per tre giorni al cinema.Tornare all’Olimpico, sentire di nuovo il vostro affetto e rendermi conto di quanto amore mi avete trasmesso è stato qualcosa di indescrivibile.In un momento in cui tutto sembrava essersi fermato, mi avete dato una forza enorme per trovare il coraggio di ricominciare"

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