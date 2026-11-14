Bove sul ritorno all'Olimpico: "Mi avete dato una forza enorme per trovare il coraggio di ricominciare" (VIDEO)

Argentina-Uruguay 1-2: autogol per Balerdi. Soulè in campo 45 minuti, panchina per Castro. Il ct Scaloni: "I giovani come Soulè devono trovare il ritmo"

nov 14, 9:19

A mezzanotte l'Argentina è scesa in campo in un match amichevole contro l'Uruguay perdendo 1-2. Balerdi ha giocato 90 minuti ma è stato protagonista in negativo con lo sfortunato autogol che ha sblocc...