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Colombia, il ct Lorenzo difende Vásquez: “Ora che è alla Roma, vogliamo averlo vicino”

Nazionali
di Francesca Altobelli
vASQUEZ
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Devis Vásquez torna a vestire i colori della Selección Colombia a distanza di tre anni dall'ultima volta. Il portiere della Roma è stato inserito dal commissario tecnico Néstor Lorenzo nella lista dei convocati per la doppia amichevole contro il Cile, ricevendo la terza chiamata in carriera con la Tricolor (in cui non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale).
La convocazione del classe 1998, tuttavia, ha acceso il dibattito in patria, attirando anche le critiche pubbliche dell'ex ct Jorge Luis Pinto per lo scarso minutaggio accumulato. Nelle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa a Cali, Néstor Lorenzo ha spiegato chiaramente i motivi della scelta:
"Vásquez è un giocatore che abbiamo scoperto ai tempi del Guaraní. Ho parlato con Óscar Córdoba e con persone che se ne intendono, e mi hanno parlato benissimo di lui. Visto che adesso ha l'opportunità di militare in un club di primo livello come la Roma, vogliamo averlo vicino. Non so se avrà dei minuti, ma ci aiuta averlo qui".
Vasquez Roma

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