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Svilar è pronto, Gasp sorride: con lui la Roma subisce la metà

La penna degli Altri
di FedericoL
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Niente più porte girevoli, torna Svilar. La notizia più bella della settimana di lavoro che si è chiusa ieri mattina a Trigoria ha riguardato proprio il rientro in gruppo del portiere serbo, che ha ricevuto il via libera dai medici a togliere il tutore e tornare ad allenarsi in campo, oltre un mese dopo la frattura da stress al piede destro che gli ha fatto saltare le ultime 9 partite. (...) Con il classe 1999, Gasperini ritrova il più forte del campionato nel suo ruolo, non solo per curriculum — nelle ultime due stagioni è stato eletto miglior portiere della serie A — ma anche per ciò che ha fatto vedere da metà agosto fino all'infortunio di inizio ottobre. Nonostante il lungo stop, Svilar è rimasto in cima, insieme a Mandas, alla classifica dei colleghi coi guanti per percentuale di parate effettuate: 81,3%. Solo 4 i gol subiti in 6 presenze — contando anche l'1-1 in casa del Fenerbahce in Champions — con 3 clean sheet all'attivo. Fino a quando c'è stato lui tra i pali la Roma poteva vantare la miglior difesa del campionato, mentre in sua assenza, nonostante la pagella sufficiente dei suoi sostituti, i dati sono peggiorati. La media delle reti incassate ogni 90' è più che raddoppiata, passando da 0,67 a 1,55. (...)
(corsera)

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