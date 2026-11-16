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Calciomercato Roma: in programma gli incontri per i rinnovi di Malen e Ndicka

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Malen Ndicka
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La Roma lavora anche sul fronte rinnovi. Il ds Tony D'Amico, oltre alle trattative in entrata e in uscita, sta pianificando la situazione riguardante i rinnovi di contratto. In primo piano ci sono Hermoso, Gollini e De Roon, tutti in scadenza il prossimo 30 giugno. Con molta probabilità per tutti e tre arriverà il prolungamento. Sullo sfondo, invece, Dybala e Pellegrini.
Ma non solo, perché la Roma vuole blindare anche dei punti fermi della squadra che non hanno un contratto in scadenza a breve. Come riportato dal quotidiano, in programma ci sono degli incontri con Ndicka e Malen. Il contratto del difensore scade nel 2028, mentre quello dell'olandese addirittura nel 2030, ma il club giallorosso non ha intenzione di lasciare nulla al caso.
(Leggo)

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