Calciomercato Roma: si ragiona a un rinnovo annuale per Dybala. In programma incontro con gli agenti. MLS e Boca sullo sfondo

Calciomercato Roma: si ragiona a un rinnovo annuale per Dybala. In programma incontro con gli agenti. MLS e Boca sullo sfondoMercato
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Calciomercato Roma: in programma gli incontri per i rinnovi di Malen e Ndicka
La Roma lavora anche sul fronte rinnovi. Il ds Tony D'Amico, oltre alle trattative in entrata e in uscita, sta pianificando la situazione riguardante i rinnovi di contratto. In primo piano ci sono Her...
Calciomercato Roma: per Balerdi è già pronto il rinnovo di contratto. Le parti hanno definito l'accordo in attesa del riscatto
L'impatto di Leonardo Balerdi nella Roma è stato senza dubbio molto positivo. Il difensore argentino, nel giro di poche settimane, ha conquistato Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, già qu...
FOTO - Dybala festeggia il compleanno, tra gli invitati anche Molina. La Joya: "I 33 sono arrivati con la migliore compagnia"
Ieri Paulo Dybala ha compiuto 33 anni. Nel corso della giornata sono arrivati tantissimi auguri social per il numero 21 giallorosso, che in serata ha festeggiato il proprio compleanno insieme alla fam...