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Calciomercato Roma: per Balerdi è già pronto il rinnovo di contratto. Le parti hanno definito l'accordo in attesa del riscatto

Mercato
di Fabio D'Ascanio
balerdi
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L'impatto di Leonardo Balerdi nella Roma è stato senza dubbio molto positivo. Il difensore argentino, nel giro di poche settimane, ha conquistato Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, già qualche giorno dopo il suo arrivo lo definì "Un Capitano" e sul campo l'argentino ha ricambiato l'apprezzamento dell'allenatore.
Il classe 1999 è arrivato in prestito dall'Olympique Marsiglia e il riscatto è dipeso dalle presenze del difensore. Per far scattare l'obbligo a 11 milioni di euro, Balerdi dovrà giocare il 40% delle partite. La cifra per il riscatto sale se dovessero essere di più le presenze: 14 milioni con oltre il 55% di partite giocate (da almeno 45 minuti).
Come si legge sul quotidiano, se dovesse arrivare il riscatto automatico, le parti sono già completamente d'accordo per il rinnovo di contratto. Il club e il calciatore, infatti, hanno già messo tutto nero su bianco. La volontà di tutti è quella di continuare insieme.
(gasport)

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