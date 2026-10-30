Calciomercato Roma, dalla Spagna: non solo Barcellona e Atletico Madrid su Lisandro Martinez. L'argentino è un'opzione anche per i giallorossi

Lisandro Martinez è un nome in uscita in casa Manchester United. Il difensore argentino ha il contratto in scadenza con i Red Devils il prossimo 30 giugno. L'ex Ajax, solo poche settimane fa, si era sfogato dopo il ko contro l'Atletico Madrid e nonostante un chiarimento con Carrick, il suo futuro sembra essere lontano da Manchester. Barcellona e Atletico Madrid lo seguono attentamente e sono pronte ad ingaggiarlo, ma il classe 1998 come riportato dal sito del quotidiano piace anche in Italia.

Roma, Inter e Como, infatti, monitorano con attenzione la situazione del difensore per rinforzare il proprio reparto difensivo. Lisandro Martinez è senza dubbio un profilo di livello internazionale che porterebbe esperienza all'interno dello spogliatoio.

(en.as.com)