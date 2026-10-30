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Calciomercato Roma: primi contatti per Kvernadze. Anche Crystal Palace, Everton e Monaco sull'ala del Frosinone

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di Fabio D'Ascanio
Kvernadze
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Il Frosinone di Massimiliano Alvini non smette di stupire, ed è la grande rivelazione di questo campionato di Serie A. I gialloblu, ieri, hanno schiantato il Lecce per 5-1 e continuano ad occupare le posizioni di alta classifica. Uno dei calciatori che più si è messo in mostra è sicuramente Giorgi Kvernadze. L'ala offensiva georgiana anche contro il Lecce è riuscito ad incidere mettendo a referto due assist conditi da una prestazione eccellente.
Nelle scorse settimane è stato registrato l'interesse da parte della Roma che cerca rinforzi importanti in quella zona di campo. Gian Piero Gasperini chiede esterni offensivi con determinate caratteristiche il profilo del classe 2003 piace molto a Trigoria. Come riportato da Nicolò Schira su X, tra i club che si sono già avvicinati a Kvernadze c'è anche la Roma. La concorrenza, però, è già folta: anche Crystal Palace, Monaco e l'Everton, di proprietà dei Friedkin, hanno manifestato concretamente il loro interessamento.

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