Calciomercato Roma: primi contatti per Kvernadze. Anche Crystal Palace, Everton e Monaco sull'ala del Frosinone

Il Frosinone di Massimiliano Alvini non smette di stupire, ed è la grande rivelazione di questo campionato di Serie A. I gialloblu, ieri, hanno schiantato il Lecce per 5-1 e continuano ad occupare le posizioni di alta classifica. Uno dei calciatori che più si è messo in mostra è sicuramente. L'ala offensiva georgiana anche contro il Lecce è riuscito ad incidere mettendo a referto due assist conditi da una prestazione eccellente.