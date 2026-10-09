La Roma ha in testa i colpi di Kvernadze: pronta l'offerta

A volte i desideri non si inseguono oltreoceano o nei ricchi teatri della Premier League. A volte, può bastare un'ora di macchina dal Grande Raccordo Anulare. Alla ricerca di quell'esterno sinistro a piede invertito a lungo inseguito negli scorsi e con cui volare più in alto in Serie A, come un valore aggiunto, la Roma è pronta a percorrere i novanta chilometri che separano la Capitale dalla Ciociaria per portare a Trigoria l'oro del Frosinone, quel Giorgi Knervadze che è un pallino da mesi del tecnico Gian Piero Gasperini e del ds Tony D'Amico, un grande estimatore del gioiello georgiano che sta allargando l'orizzonte della squadra di Massimiliano Alvini con il suo talento, con la sua tecnica e la sua velocità.

c'è in prima fila proprio quello di Kvernadze, il 23enne giallazzurro che sta stupendo tutti ed è già a quota 5 gol e 2 assist stagionali. Le caratteristiche sembrano proprio quelle che servono al tecnico di Grugliasco: piede destro, appunto, capacità di inserirsi e abilità nell'uno contro uno. Il club giallorosso cercherà di esaudire l'atavico desiderio di Gasp di un esterno dominante dopo gli affari saltati di Crysencio Summerville e Jamie Leweling. E tra i nomi cerchiati in rosso nella lista di tecnico e direttore sportivo. Le caratteristiche sembrano proprio quelle che servono al tecnico di Grugliasco: piede destro, appunto, capacità di inserirsi e abilità nell'uno contro uno. Di certo, il club ciociaro non lo lascerà partire se non per una cifra importante: almeno 25 milioni . [...]

Sul prato dello Stirpe, nel frattempo, il giovane Kvernadze si muove con disinvoltura, consapevole di avere il destino tra i piedi. Parte largo, accarezza il pallone con il destro e si accentra con una naturalezza disarmante. [...] Le sue prestazioni, peraltro, non hanno attirato solo le attenzioni della Roma e di club italiani: alcuni scout della Premier League e della Bundesliga sono stati avvistati in tribuna d'onore allo Stirpe nelle ultime settimane. Ed è evidente ormai come per il ragazzo proveniente proviene dalla lontana miniera georgiana sia ormai questione di mesi prima del grande salto in seguendo proprio la scia di Kvara. [...]

(gasport)