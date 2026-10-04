Stirpe: "Per Kvernadze solo chiacchiere. Non ho ricevuto nessuna telefonata"

Uno dei nomi accostati alla Roma nel corso delle ultime settimane è stato quello di Kvernadze del Frosinone. A parlare, cercando di fare chiarezza, ci ha pensato il presidente dei ciociari Stirpe.

A specifica domanda, comprendendo anche Palmisani accostato alla Juventus, Stripe ha risposto così: "Ad oggi solo chiacchiere, non ho ricevuto telefonate. Io aspetto sempre e solo proposte ufficiali".

(Corsera)