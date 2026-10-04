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Stirpe: "Per Kvernadze solo chiacchiere. Non ho ricevuto nessuna telefonata"

La penna degli Altri
di R.P.
Kvernadze
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Uno dei nomi accostati alla Roma nel corso delle ultime settimane è stato quello di Kvernadze del Frosinone. A parlare, cercando di fare chiarezza, ci ha pensato il presidente dei ciociari Stirpe.
A specifica domanda, comprendendo anche Palmisani accostato alla Juventus, Stripe ha risposto così: "Ad oggi solo chiacchiere, non ho ricevuto telefonate. Io aspetto sempre e solo proposte ufficiali". 
(Corsera)

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