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Calciomercato Roma: Endrick resta la priorità. Kvernadze la prima alternativa

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Kvernadze
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Il mercato di gennaio si avvicina e il direttore sportivo Tony D'Amico, inevitabilmente, sta già lavorando sotto traccia per consegnare a Gian Piero Gasperini dei rinforzi importanti. Il reparto offensivo è quello in cui la Roma interverrà sicuramente e l'obiettivo numero uno sembra essere un nome già seguito fortemente in estate, ovvero Endrick. L'operazione per il brasiliano, però, resta complessa.
Per questo la Roma non può aspettare ancora e vaglia delle alternative importanti. Come riportato dal portale, se non dovesse concretizzarsi l'affare Endrick, la prima scelta dei giallorossi è Giorgi Kvernadze del Frosinone. Il nome del georgiano, nelle ultime settimane, è già stato accostato ai capitolini e la pista potrebbe presto accendersi definitivamente.
(tuttomercatoweb.com)
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