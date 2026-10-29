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Calciomercato Roma, Endrick pronto a chiedere il prestito a gennaio: giallorossi e Milan alla finestra

Mercato
di Matteo Esposito
Endrick
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Endrick vuole trovare maggiore continuità e a gennaio potrebbe chiedere ufficialmente al Real Madrid di partire in prestito. Secondo quanto riferito dal sito, l'attaccante brasiliano sta valutando le richieste ricevute nelle ultime settimane e la Serie A rappresenterebbe una destinazione gradita. Tra i club interessati restano Roma e Milan.
A frenare un'eventuale partenza ci sono però le parole di José Mourinho, che dopo il gol segnato proprio contro la Roma all'Olimpico aveva escluso una cessione: "Chi vorrà prenderlo a gennaio dovrà passare sopra di me e lottare contro di me. Endrick non va da nessuna parte, io lo adoro. È fortissimo e ci darà una mano. Non servono prestiti, Endrick esploderà qui a Madrid".
Nonostante le parole dell'allenatore del Real Madrid, l'entourage del giocatore ha lasciato aperta ogni possibilità in vista del mercato di gennaio. Michael Yormack, presidente di Roc Nation Sports International, agenzia che rappresenta il brasiliano, ha spiegato: "Penso che sia un processo in evoluzione. Penso che dobbiamo vedere come si sviluppano le cose da qui alla fine dell'anno, prima della prossima finestra di mercato. Abbiamo avuto un'ottima conversazione, è estremamente talentuoso e molto desideroso di giocare, quindi vedremo cosa succederà. Ama Madrid, ama la squadra e i suoi compagni, ma in definitiva, se si pensa alla durata di una carriera, è breve, e lui vuole sfruttarla al massimo".
(TMW)
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