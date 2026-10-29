Calciomercato Roma, Endrick pronto a chiedere il prestito a gennaio: giallorossi e Milan alla finestra

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Altro risultato importante per il Frosinone di Alvini, che batet 4-1 il Lecce allo Stirpe. Ciociari avanti di due già nel primo tempo con le reti di Chicella e Calò, nella ripresa arrivano i gol di Ra...
Wesley festeggia la nuova chiamata con la maglia della Seleção, dopo aver dovuto rinunciare ai Mondiali a causa di un infortunio. Attraverso il proprio profilo social, l'esterno della Roma ha espresso...
Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto nell'ultimo episodio del podcast Colpi da maestro, svelando diversi retroscena di mercato e di campo. Parlando delle scelte tecniche vis...
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