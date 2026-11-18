lo avrebbe fatto davanti a tutta la squadra per delegittimarlo a favore di non meglio identificati “suoi amici” (ma anche su questo, i pifferai dell’ovvio si danno di gomito perché loro sanno tutto) e se fosse capitato a lui (a Walter) lo avrebbe addirittura preso a pugni, per punire subito l’affronto. In una sola frase, in pratica, gli ha dato del violento, dell’infame e del codardo, che se la prende con i più deboli. Se tutto questo è davvero accaduto lo stabilirà una procura a cui Gasperini si è già rivolto per il tramite dell’avvocato fiduciario della Roma Antonio Conte: e l’eventuale risarcimento verrà devoluto al Bambin Gesù. Alla fine l’unico innocente, che infatti si è preoccupato subito di scusarsi dopo aver capito che avrebbe potuto essere annoverato anche lui tra “i motivi di disturbo” della stagione della Roma, è Walter Sabatini , autore di un infelice riferimento contro Gian Piero Gasperini qualche giorno fa, in una per il resto godibilissima intervista su Quotidiano Nazionale. Disturbatore lo è stato, ma in probabilissima buona fede. Cioè, la botta che gli ha tirato è stata terribile: Gasperini avrebbe spintonato Massara [...],(ma anche su questo, i pifferai dell’ovvio si danno di gomito perché loro sanno tutto) e se fosse capitato a lui (a Walter) lo avrebbe addirittura preso a pugni, per punire subito l’affronto. In una sola frase, in pratica, gli ha dato del violento, dell’infame e del codardo, che se la prende con i più deboli. Se tutto questo è davvero accaduto lo stabilirà una procura a cui Gasperini si è già rivolto per il tramite dell’avvocato fiduciario della Roma Antonio Conte: e l’eventuale risarcimento verrà devoluto al Bambin Gesù.

Sorprende semmai che Sabatini, anche se nel tentativo (peraltro non riuscito, anzi...) di difendere il suo vecchio delfino Massara, se ne sia uscito così, confermando un’antipatia personale nei confronti del Gasp che non si sa bene a quando risalga e perché. [...]

Attenzione perché invece il celeberrimo movimento antiromanista, che storicamente si palesa non appena il club sembra entrare in una qualche dimensione vincente, si sta riorganizzando. Se la Roma di Friedkin, Gasperini e D’Amico dovesse vincere uno scudetto sarebbe un problema grosso per le enormi potenzialità che si potrebbero sviluppare da queste parti, tali da rimettere in discussione non solo i primi posti di un campionato, ma gli equilibri geopolitici del nostro movimento calcistico. E questo per molti è intollerabile.

Vigiliamo su quello che uscirà, in questi giorni o nelle prossime settimane, su giornali o nelle stanze della Figc (chissà perché, ad esempio, dopo averne quasi supplicato la disponibilità, all’improvviso Malagò è diventato indigesto). Vigiliamo sullo stadio, sulle trasferte vietate, su Gasperini e su quello che diranno ancora magari sui suoi modi o i suoi amici, vigiliamo sul campo, nelle chat, ovunque. Perché adesso la Roma mette paura.

(Il Romanista - Daniele Lo Monaco)